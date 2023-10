Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha espresso il suo interesse per lo Stadio Flaminio di Roma. Il club biancoceleste è alla ricerca di un nuovo stadio di proprietà da diversi anni e il Flaminio sarebbe una soluzione ideale, in quanto si trova nel cuore della città e ha una capienza di circa 20.000 posti. Lotito ha già avuto diversi colloqui con l’amministrazione comunale di Roma, che è proprietaria dello stadio. Il Comune è favorevole alla cessione del Flaminio alla Lazio, ma la trattativa è ancora in corso.

Lazio, servono 100 milioni di euro per il Flaminio

Il Flaminio è uno stadio storico di Roma, che è stato costruito nel 1953. È stato sede di importanti eventi sportivi, tra cui le Olimpiadi del 1960 e la finale di Coppa Italia del 1990. Negli ultimi anni, lo stadio è stato utilizzato principalmente per eventi musicali e concerti. Se la trattativa tra Lotito e il Comune di Roma dovesse andare a buon fine, la Lazio avrebbe la sua “bomboniera” per ospitare i propri tifosi. Per l’investimento servono almeno 100 milioni di euro.