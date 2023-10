Oggi andranno al via le partite di questa settimana di sosta per le Nazionali, valide per la qualificazione ai prossimi Europei, che si disputeranno nel 2024 in Germania.

Il primo match, che è iniziato alle 18.00, vede protagoniste Lettonia e Armenia, con i primi fermi a 0 punti, mentre il club di Mkhitaryan è a -3 da Turchia e Croazia, entrambe a 10 punti (anche se gli slavi hanno una partita in meno).

Lazio, occhi puntati su Tiknizyan

Presenti allo stadio di Riga, ci saranno gli scout di due squadre italiane, Juventus e Lazio, che vogliono seguire da vicino la prestazione del terzino di proprietà della Lokomotiv Mosca Nair Tiknizyan.

Il difensore classe 1999 è nel pieno della sua miglior stagione, con già 4 gol e 1 assist messo a referto in meno di 700′ giocati in campionato, e un valore attuale di 5 mln, ma che è pronto a lievitare nel caso in cui il calciatore dovesse continuare a tenere ritmi così alti fino a Gennaio, quando i due club potrebbero muoversi concretamente per assicurarsi le sue prestazioni.