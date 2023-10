Calciomercato Inter, Pimenta: “Non parliamo di rinnovo per Mkhitaryan ma..”

L’Inter ha iniziato questa stagione con una marcia in più rispetto alle altre squadre, grazie anche a Mister Simone Inzaghi, che ha creato una macchina perfetta, un po’ come nella stagione dello scudetto con Conte, che aveva messo su un 11 che era difficile mettere in difficoltà.

I meriti non sono però solo dell’allenatore, protagonisti indiscussi di questo inizio di stagione sono infatti tre oltre al Mister: Lautaro Martinez, che sta trascinando la sua Inter grazie ai suoi 10 gol e 2 assist in nove partite; Thuram, che non sta facendo rimpiangere le partenze di Lukaku e Dzeko; e in mezzo al campo l’insostituibile Henrikh Mkhitaryan, che insieme a Calhanoglu e Barellasta formando uno dei più forti (se non il più forte) centrocampi del mondo.

Rafaela Pimenta: “Non parliamo di rinnovo, lui sta facendo bene ed è felice”

A far tremare i tifosi neroazzurri, sono però le dichiarazioni rilasciate per Sportitalia.com dall’agente di Mkhitaryan, Rafaela Pimenta, in merito al rinnovo del contratto dell’armeno in scadenza nel 2024, e che la dirigenza nerazzurra vorrebbe fortemente prolungare.

Queste le sue parole: “Di rinnovo non parliamo, lui sta facendo quello che deve fare. Come ho detto in passato, mi sembra che più invecchia e più diventi forte. Come dite in Italia: una roba da matti questo rendimento che sta avendo. Lo vedo veramente in crescita costante, nonostante i 34 anni. Henrikh fa capire come lo stile di vita di un calciatore e la sua professionalità contino e gli stiano allungando la carriera. Del futuro va chiesto a lui. Sul fatto di essere felice all’Inter, beh, a me sembra proprio di sì, e a voi?. Le sue performance dicono questo: quando uno è felice, gioca meglio. Quando sei presente e connesso con cuore e anima giochi bene, il ragazzo si sente in maniera perfetta a Milano e si vede”.