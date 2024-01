Calciomercato Lazio, il West Ham tenta il ritorno di Felipe Anderson | E’ sfida con la Juventus

L'esterno biancoceleste potrebbe a sorpresa tornare in Premier League

Il futuro di Felipe Anderson non sembra essere più a tinte biancoceleste. Il calciatore brasiliano, che ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno potrebbe lasciare presto la Capitale visto che fino ad ora non è riuscito a trovare accordo con la società biancoceleste.

Calciomercato Lazio, Felipe Anderson torna in Inghilterra

Ed ecco allora che al calciatore sono arrivate diverse proposte, a cominciare da Juventus e Arabia Saudita, che vorrebbe il calciatore già a gennaio e con un club che sarebbe pronto a offrire 15 milioni di euro dopo aver preso Milinkovic-Savic. Ma c’è un’ipotesi clamorosa di queste ore che arriva dall’Inghilterra e che vedrebbe il West Ham puntare di nuovo sul calciatore brasiliano. Secondo Sky Sport UK è sfida a tre per il calciatore della Lazio, vedremo chi sarà a spuntarla.