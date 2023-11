In questo momento la Lazio occupa una posizione non proprio gratificante all’interno della classifica e i numeri non sono quelli che si aspettavano. I gol segnati sinora sono pochi: Immobile e Castellanos, tra campionato e Champions League sono andati in rete solo tre volte su azione e per quanto riguarda gli esterni offensivi, invece, si parla complessivamente di quattro gol realizzati. La posizione di Maurizio Sarri è sempre più incerta. Un possibile erede alla panchina sarebbe Roberto De Zerbi. Piacciono molto anche Raffaele Palladino e Lionel Scaloni.

Sarri | Il futuro della panchina biancoceleste

Sarri continua a fare affidamento sullo storico gruppo, il quale finora non ha dato i risultati sperati; spaventa tra le altre cose quell’unico punto guadagnato contro Genoa, Lecce, Monza e Salernitana. Solo il centrocampista Guendouzi pare avere un rendimento confortevole. Sarri dovrà cercare soluzioni, in quanto a fine stagione, sebbene l’ingaggio del tecnico sia rassicurante grazie alla scadenza del contratto fissata al 2025, si dovranno obbligatoriamente fare riflessioni. Roberto De Zerbi, in forza al Brighton, si trova bene in Inghilterra, ma quello che a fine stagione potrebbe essere il nuovo allenatore della Lazio, secondo quanto riportato da Lalaziosiamonoi.it, ha annunciato: “Vorrei tornare in Italia in futuro, non so se tra uno, due, tre, quattro o cinque anni. È un mio obiettivo, poi vedremo dove. Vorrei continuare ad allenare divertendomi come ho fatto in questi anni”. Piace anche Raffaele Palladino, il quale sta facendo molto bene con il Monza. Il presidente Lotito ha sempre stimato per carattere e personalità Lionel Scaloni; quest’ultimo sembrerebbe intenzionato a lasciare la panchina dell’Argentina.