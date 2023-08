Calciomercato Lazio, lotta a due per la fascia sinistra | Tutti i nomi

Luca Pellegrini, in uscita dalla Juventus, sarebbe l’innesto perfetto per Sarri per completare il reparto difensivo della società biancoceleste. Secondo tuttomercatoweb.com accostato sempre in orbita Lazio ci sarebbe Marcos Acuna, esterno basso mancino.

Calciomercato Lazio, avviati i colloqui per Pellegrini e Acuna

Nelle ultime ore, la Lazio è tornata a muoversi per portare un terzino sinistro alla corte di mister Sarri. Le opzioni riguardano il ritorno di Luca Pellegrini, già allenato da Sarri che lo riabbraccerebbe volentieri, e Marcos Acuna, Campione del mondo con l’Argentina e vincitore dell’Europa League con il Siviglia. Entrambi sono già stati approvati dall’allenatore toscano che nel frattempo aspetta Kamada ed Isaksen, quest’ultimo in chiusura.