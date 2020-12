Lazio, per Luis Alberto non c’è solo il Milan: assalto allo spagnolo

Il centrocampista spagnolo potrebbe lasciare la Capitale. Difficile a gennaio ma molte squadre fiutano il colpo

Nelle ultime settimane si è parlato molto di Luis Alberto più per situazioni extra campo piuttosto che per quello che ha fatto vedere fino allo scorso campionato. Nelle ultime ore lo spagnolo è stato accostato al Milan, Maldini sogna il grande colpo e vorrebbe portarlo a Milano. Difficile che accadrà a gennaio, molto più plausibile per la sessione di mercato estiva. Però, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, sul giocatore c’è da registrare l’interesse di tante altre squadre come la Juventus, il PSG, l’Everton e il Siviglia. Lotito non lo lascerà partire cosi facilmente, ci vorranno almeno 50 milioni per la cessione. Sullo spagnolo c’è bagarre e con l’offerta giusta può partire.