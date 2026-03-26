Il calciomercato Lazio continua l’avanzamento per la prossima sessione. Nel mirino Diogo Leite. Il giocatore potrebbe arrivare in estate per rinforzare la difesa biancoceleste.

Calciomercato Lazio, si avanza per il difensore della Union Berlino

Diogo Leite di nuovo in orbita Lazio dopo le voci dello scorso gennaio. Il giocatore, in uscita a parametro zero, è uno degli obiettivi della società di Formello. Il diesse Fabiani aveva già avuto contatti con il giocatore il mese scorso. Oggi, ci sono ulteriori conferme rispetto all’esclusiva dello scorso 2 febbraio quando si vociferava di una trattativa concreta per arrivare all’intesa definitiva. Il giocatore ha un contratto in scadenza con l’Union Berlino il prossimo giugno, la Lazio aveva mosso i primi passi per trovare un accordo verbale.

I contatti per il difensore centrale portoghese classe 1999 sono proseguiti, anche negli ultimi giorni a Formello hanno lavorato alla trattativa da avviare con Diogo Leite. Nonostante il difensore sia reduce di un infortunio, possibile che nelle prossime settimane si sottoponga alle visite, passaggio fondamentale per arrivare alle intese definitive. La Lazio ha bisogno di un paio di rinforzi nel reparto arretrato, considerata la situazione particolare di Romagnoli e Gila, entrambi in scadenza nel 2027, e con diverse squadre pronti a portarli via da Roma. E Diogo Leite resta sempre più in orbita biancoceleste.