Ivan Provedel sta vivendo una stagione esaltante, grazie a parate miracolose, prestazioni di alto livello e anche un gol, siglato contro l’Atletico Madrid all’Olimpico. Il portiere ex Spezia è diventato un titolare inamovibile della Lazio ed è stato chiamato sia da Mancini che dal neo tecnico azzurro Spalletti in Nazionale. Prestazioni che hanno valorizzato di molto il cartellino del classe’94, ora al centro dell’attenzione. L’estremo difensore biancoceleste, come riportato da lalaziosiamonoi.it, non ha ancora ricevuto una chiamata per discutere il rinnovo contrattuale. Provedel attualmente percepisce un milione più bonus a stagione, un contratto che il portiere laziale vorrebbe ora ridiscutere forte del suo valore.

Provedel, le richieste del portiere

L’estremo difensore vorrebbe ottenere un rialzo cospicuo del suo ingaggio, ma per ora il patron della Lazio Claudio Lotito non ha ancora convocato Provedel e il suo agente per discuterne in sede. Uno stallo sul rinnovo che in casa Lazio riguarda non solo il portiere ma anche Felipe Anderson e Zaccagni.