La Lazio dovrà affrontare una rivoluzione intensa nei prossimi mesi. Tanti i giocatori che hanno deciso di lasciare la società. C’è la possibilità di un addio anche da parte di Ciro Immobile. Se si dovesse lasciare un posto vuoto in attacco, si dovrà rimpiazzare con un giocatore all’altezza. Il primo nome in lista è quello di Retegui.

Calciomercato Lazio, Retegui obiettivo principale

Il calciomercato Lazio ha individuato il primo obiettivo per la sostituzione di Ciro Immobile, il cui futuro in biancoceleste è in bilico e sempre più vicino all’addio nonostante un contratto in scadenza a giugno 2026.

In capitalo non stanno a guardare, ma si sono già mobilitati. I dirigenti laziali sono già partiti con i primi contatti per Retegui, attaccante del Genoa seguito dai biancocelesti anche la scorsa estate. Il Genoa non ha intenzione di fare sconti, la valutazione è di circa 25 milioni di euro e la concorrenza è alta sia in Italia che in Europa. Il dirigente Fabiani vuole provarci fino in fondo e superare la concorrenza.

Retegui giocherebbe a fianco di Zaccagni, con il quale la Lazio proverà a mettere fine alla trattativa di rinnovo. Infatti, proprio in tema rinnovi c’è fiducia per chiudere presto con l’ex Verona, con un contratto fino al 2029 a 3,5 milioni comprensivi di bonus.