Stando alle ultime voci di mercato, sembrerebbe che la Lazio non abbia ancora abbandonato del tutto la strada che porta a Samuele Ricci, centrocampista del Torino, il quale era stato già indicato da Sarri ai tempi dell’Empoli. Tuttavia, è stato durante lo scorso estivo che il trasferimento sembrava più vicino a concretizzarsi per i biancocelesti, ma tutto è sfumato poiché il club granata si è dimostrato irremovibile nelle trattative. Le circostanze potrebbero cambiare a gennaio, dato che la Lazio si trova ad affrontare l’infortunio di Luis Alberto e la partecipazione di Kamada alla Coppa d’Asia con il Giappone.

Calciomercato Lazio, la strategia dei biancocelesti per arrivare a Ricci

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, potrebbe esserci una nuova opportunità per riaccendere l’interesse nei confronti di Samuele Ricci. Il Torino sembra aver ridotto le proprie richieste, anche considerando un inizio di stagione meno brillante del giocatore. Nell’eventuale trattativa potrebbe essere coinvolto anche il centrocampista Basic come parziale contropartita, al fine di abbassare ulteriormente le richieste del club granata. La pista che conduce a Ricci, dunque, potrebbe essere seguita con rinnovato interesse, e la terza volta potrebbe rivelarsi quella giusta per un possibile accordo.