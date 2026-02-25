Il calciomercato Lazio non si ferma mai, a Formello sono già a lavoro per le prossime cessioni e alla ricerca di nuovi innesti per la formazione guidata da Maurizio Sarri. Dalla capitale arrivano interessanti novità.

Calciomercato Lazio, Leite nel mirino

La dirigenza biancoceleste è al lavoro per individuare nuovi e giusti profili sul mercato. I dirigenti si sono posti l’obiettivo di potenziare l’organico, di fare anche valutazioni in prospettiva sempre tenedo d’occhio il bilancio della società. Le operazioni di mercato vengono pianificate da Fabiani e dal tecnico della prima squadra Sarri.

In dirittura di arrivo con la Lazio ci sono due importanti giocatori. A fine campionato Mario Gila e Alessio Romagnoli potrebbero salutare i biancocelesti. Gila, uno dei più richiesti sul mercato, è sulla lista di numerosi club, incluso l’Inter. Romagnoli potrebbe essere prelevato dagli arabi dell’Al-Sadd, già all’attacco nella sessione invernale.

Tra le novità in entrata, Fabiani già da due settimane lavora ad una novità. Nella capitale lusitana il ds biancoceleste ha incontrato l’entourage di Diogo Leite, difensore classe 1999 dell’Union Berlino, il cui contratto con il club biancorosso di Kopenick scade il prossimo 30 giugno. Il centrale portoghese era infatti la prima scelta della dirigenza laziale per sostituire il partente Romagnoli ma la mancata cessione di Alessio in Arabia ha rinviato di qualche mese l’approdo di Leite a Formello.