Calciomercato Lazio, Sabatini punta il centrocampista | La risposta di Fabiani

Non c’è solo il pensiero al Derby di questo pomeriggio in casa Lazio. Infatti, la società sta lavorando anche sul mercato per snellire la rosa da quei giocatori che sono ormai ai margini del progetto.

La Salernitana punta Basic

Uno di questi giocatori è Toma Bašić, che non ha convinto fino in fondo l’allenatore biancoceleste. L’ultima apparizione con l’aquila sul petto del centrocampista risale alla sfida di Coppa Italia contro il Genoa, dove si mangiò un gol clamoroso. Secondo quanto riporta “Gianluca Di Marzio” tramite il suo profilo twitter, la Salernitana ha chiesto informazioni sul Croato ai capitolini. Sempre secondo quanto riporta il giornalista, la decisone spetterà al calciatore che ha offerte anche in Spagna e Germania. Dunque si inizia a smuover anche il mercato per la squadra di Lotito.