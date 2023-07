Calciomercato Lazio, Sarri vuole Hudson-Odoi | Lotito ha pronta l’alternativa

Il mercato della Lazio finora ha fatto registrare il solo arrivo di Castellanos, con l’inquietudine di Maurizio Sarri che non vedrebbe di buon occhio le alternative proposte dal presidente Lotito alle sue richieste. Sicuramente il tecnico toscano vorrebbe Hudson-Odoi come rinforzo in attacco, ma Lotito studia altre piste.

Calciomercato Lazio, Karlsson alternativa ad Hudson-Odoi

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’inglese è seguito in Inghilterra anche dal Fulham. L’alternativa all’inglese del Chelsea è subito pronta: Karlsson viene valutato circa 20 milioni dall’AZ, Lotito vorrebbe provare a chiudere a 15. Il presidente vorrebbe lui più Zakharyan per rinforzare centrocampo e attacco. Il mister ha altre idee: sognava il doppio colpo Berardi-Zielinski, ma resteranno solo due sogni proibiti.