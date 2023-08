Calciomercato Lazio, Sarri vuole Mario Rui | La risposta dell’agente

Futuro in bilico per il terzino portoghese?

Lazio scatenata sul mercato, ora il terzino sinistro. Sarri chiama Mario Rui lo vorrebbe a Roma per completare il reparto difensivo, i due hanno già lavorato insieme a Napoli ed Empoli.

Sarri chiede a Lotito il terzino sinistro, infatti se non si dovesse chiudere per Luca Pellegrini il club capitolino si proprio verso Mario Rui. Il trentaduenne portoghese ha con il Napoli fino al 2024, il costo dovrebbe essere intorno ai sei milioni. Lotito è disposto ad accontentare il suo mister anche sul terzino sinistro, si attendono notizie nei prossimi giorni, Pellegrini resta in pole. “Tratteremo del rinnovo per Politano e Mario Rui. È vero che Sarri lo ha cercato”. Queste le parole di Mario Giuffredi, agente del calciatore, a TV Play.