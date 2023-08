Calciomercato Lazio, Lotito accelera | Primi botti in arrivo

Lo scenario estivo sembra essere in accelerata per sferrare doppi colpi durante il calciomercato. Sui taccuini delle trattative sembrerebbero spuntare anche doppi nomi in particolare per la Lazio.

Calciomercato Lazio, dopo Castellanos Lotito mira Isaksen e Kamada

Infatti dopo il recente acquisto dal mercato spagnolo di Valentin Castellanos in attacco, il presidente delle aquile, Claudio Lotito, sembrerebbe voler volare ancora più forte. Infatti secondo quanto riportato da La Repubblica, la Lazio vorrebbe premere sull’acceleratore per ben due acquisti. Nel mirino dei biancocelesti ci sarebbero il calciatore Gustav Isaksen e Daichi Kamada. Per l’esterno offensivo danese sembrerebbero essere pronti 10 milioni di euro, mentre all’ex Eintracht è stato offerto un contratto di 4 anni a 4.5 milioni di euro. Si attende la risposta di Kamada.