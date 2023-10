Dopo la pausa delle Nazionali, la Lazio deve lasciarsi il passato alle spalle, e ricominciare a macinare punti, per dimostrare che il secondo posto raggiunto la scorsa stagione non era un punto di arrivo, ma l’inizio di un grande percorso iniziato quando Sarri è diventato il nuovo allenatore biancoceleste, nonostante cessioni importanti come quella di Milinkovic-Savic.

Rinnovo Kamada, pronto un contratto fino al 2026

Arrivato a fine mercato a parametro zero, Daichi Kamada è già in scadenza con la Lazio, in quanto il contratto che ha firmato il giapponese prevede un accordo annuale con opzione per altri due anni, esercitabile però tra maggio e giugno.

Nonostante questo vincolo, Lotito vorrebbe fortemente rinnovare il trequartista già da ora, per non rischiare che il calciatore possa accordarsi con altri club e andare via a parametro 0 a giugno; la cifra dovrebbere essere la stessa che Kamada percepisce ora (3 mln), anche se l’ex Francoforte potrebbe approfittare della situazione per provare a ricevere un ingaggio più alto.