“Kamada è entrato bene anche oggi, ha fatto un buon ingresso, non l’ho fatto giocare per un periodo più lungo perché se vedi i numeri che ha espresso a livello di prestazione fisica nell’ultima partita sono impressionanti. Io in tutti questi anni tali numeri li ho visti solo da Kanté”.

Sono queste le parole di Maurizio Sarri, riportate da Lalaziosiamonoi.it, al termine della sfida vinta contro l’Atalanta grazie al gol finale di Matias Vecino.