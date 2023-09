Le UFFICIALI di Juventus-Lazio: Allegri sorprende tutti, Sarri sceglie Kamada

La decisione dei due allenatori per il big match dello Stadium

Comincia la 4°giornata di Serie A che mette di fronte Juventus e Lazio. Allegri lascia in panchina Cambiaso e Weah per dare spazio a Mckennie e Kostic mentre in attacco confermatissima la coppia Chiesa-Vlahovic. Sarri, invece, si affida alla formazione tipo, con Kamada che ancora una volta ha la meglio su Guendouzi.

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Mckennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri