Calciomercato Juventus, va colmato il vuoto lasciato da Pogba: ecco i nomi di Giuntoli

La vicenda Pogba sembra esser solo all’inizio. In attesa delle controanalisi da parte del giocatore, che si svolgeranno ad ottobre a Roma, Allegri dovrà colmare quel vuoto in mezzo al campo. Il tecnico livornese dovrà studiare un’alternativa per poter arrivare alla finestra di mercato invernale in modo che la Juventus possa trovare un sostituto adatto.

Calciomercato Juventus, Giuntoli si mette a lavoro

I bianconeri hanno già individuato alcuni obiettivi, tra cui: Lazar Samardzic, giovane centrocampista dell’Udinese, è il preferito del ds Giuntoli. Il serbo è un giocatore versatile, in grado di giocare sia come mediano che come mezzala. Manu Kone, centrocampista del Borussia Monchengladbach, è un altro nome sulla lista della Juventus. Il francese è un giocatore fisico e atletico, con un buon tiro dalla distanza. Habib Diarra, centrocampista dello Strasburgo, è un’alternativa più economica. Il francese è un giocatore di talento, ma ha bisogno di crescere ancora. La Juventus potrebbe tentare di acquistare uno di questi giocatori in gennaio, ma è anche possibile che aspetti la fine della stagione per valutare meglio le proprie esigenze. Intanto, la squadra di Allegri sta cercando di colmare il vuoto lasciato da Pogba con i giovani Fagioli e Miretti, che si stanno ben disimpegnando in questo inizio di stagione.