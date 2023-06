Giuffredi fomenta i tifosi del Napoli: “Di Lorenzo vuole legarsi a vita”

Come ogni altro club di Serie A, anche il Napoli si sta preparando per l’inizio della preparazione estiva, con i dubbi sulle possibili partenze che viaggiano in parallelo alle certezze di cui disporrà Rudi Garcia. Una di queste è certamente capitan Giovanni Di Lorenzo, che dopo l’eminente stagione, conclusa con 37 presenze in Serie A e 10 in Champions League, pare essere intenzionato a legarsi definitivamente ai partenopei.

Napoli, le parole di Mario Giuffredi

Negli scorsi giorni il procuratore di Di Lorenzo, Mario Giuffredi, è intervenuto a Radio CRC per parlare del futuro del proprio assistito: “Vuole legarsi a vita con il Napoli perché c’è la convinzione che alcune bandiere possano esistere, parleremo col club nelle prossime settimane”. Poi su Garcia: “Ha grande esperienza e la gente ne sottovaluta i risultati, ha grandi qualità e una grande carriera. Succedere a Spalletti sarà difficile, come per chiunque altro”.