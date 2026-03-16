Il calciomercato Lazio non si ferma mai, anche a battenti chiusi. La dirigenza biancoceleste è già al lavoro per individuare i profili giusti nel mercato, con l’obiettivo di potenziare l’organico a Maurizio Sarri. A Formello sono in corso valutazioni in prospettiva, anche se con un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate da Fabiani e dal tecnico della prima squadra Sarri.

Calciomercato Lazio, già fatta con Pedraza

A Formello sono già in programma le prossime mosse per alzare il livello della rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Dopo una sessione invernale in cui ci si è concentrati soprattutto sulle uscite, nella prossima sessione si penserà anche ai nuovi arrivi. La dirigenza biancoceleste si è già portata avanti sul mercato estivo. Il nome in pole già da gennaio è quello di Alfonso Pedraza, destinato a lasciare il Villarreal alla scadenza del contratto per iniziare una nuova avventura in Serie A.

Un parametro zero che sarà essenziale per la rosa dei laziali. Pedraza sarà il terzino sinistro che andrà a dare forza alla squadra. Un giocatore dotato non solo di tecnica ma anche di esperienza. Il classe 1996, in scadenza con gli spagnoli del Villarreal, a breve spegnerà le 30 candeline. Pedraza gioca principalmente come ala sinistra, ma può anche operare sulla fascia opposta posizionandosi anche come attaccante. Il suo stile di gioco è stato paragonato a quello di Gareth Bale per la sua velocità nel correre con la palla, così come per la sua forza e capacità di affrontare i difensori.