Calciomercato Lazio, Venerato conferma: "Anche i biancocelesti su Basic"

Calciomercato Lazio

La Lazio inizia a organizzare il proprio organico in vista della prossima stagione. Maurizio Sarri ha bisogno di rinforzi, ma ci saranno anche alcuni giocatori in uscita. Un’estate all’insegna dei casting in casa biancoceleste. Dopo quelli fatti per trovare l’allenatore giusto, la dirigenza in sostegno a Claudio Lotita ha messo sotto osservazione più giocatori per rafforzare la rosa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>>

Calciomercato Lazio, Toma Basic nel mirino di Tare e Lotito

Per il centrocampo di Maurizio Sarri si pensa, in particolare, a più nomi. Quelli più caldi sono: Torreira e Toma Basic. A confermare l’interesse per il croato in forza al Bordeaux è Ciro Venerato, il quale è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss.

Venerato ha confermato l’inserimento del club biancoceleste per il giocatore: “Basic? Obiettivo concreto del Napoli, però viene visto come sostituto eventualmente di Fabiàn Ruiz, poiché viene considerato una mezzala di qualità e non un mediano d’impostazione. Nel corso della mattinata, però, si è inserita nella trattativa la Lazio: Tare ha messo nel mirino il giocatore del Bordeaux e sembra intenzionata ad affondare il colpo, ‘fregando’ così il giocatore a De Laurentiis“.