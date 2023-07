Calciomercato Lazio, trovato il nuovo registra: pronto lo sprint decisivo

Calciomercato Lazio, Ricci obiettivo primario

Il nome in cima alla lista della società biancoceleste, e soprattutto dell’allenatore, Maurizio Sarri, per il ruolo di play è quello di Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 in forza al Torino. Il tecnico biancoceleste spera di poter avere quanto prima il calciatore a propria disposizione. Le parti continuano a lavorare per giungere ad un accordo, ma, nel frattempo, secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, il centrocampista partirà in ritiro con la formazione granata alla volta di Pinzolo.

Calciomercato Lazio, Soumaré per liberare Ricci

La decisione di Juric di portare il calciatore in ritiro non tranquillizza la società torinese che, infatti, comincia a guardarsi attorno per trovare alternative valide per sostituirlo. Nonostante l’acquisto di Tameze, arrivato dal Verona, secondo quanto riferisce La Repubblica, il club granata avrebbe puntato Boubakary Soumaré, dal Leicester, per coprire il ruolo di regista di centrocampo. L’eventuale arrivo del centrocampista francese a Torino potrebbe liberare Ricci che, a sua volta, abbraccerebbe la Lazio di Maurizio Sarri.