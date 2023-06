Calciomercato Lazio, tutti vogliono Hjulmand | La risposta di Corvino

Intervistato da Sportitalia, Pantaleo Corvino, ds del Lecce, ha svelato il futuro di Morten Hjulmand, capitano del Lecce.

Calciomercato Lazio, c’è anche il club di Lotito su Hjulmand

“Mi sarei meravigliato se non ci fossero stati interessi, italiani e stranieri per il ragazzo. Non posso smentirli: speriamo di raccogliere veramente quanto vale. Quello che chiediamo risponde alle qualità del ragazzo, dimostrate sul campo”. Il calciatore, piace anche alla Lazio vista la volontà di Sarri e rappresenta l’alternativa a Torreira e Paredes.