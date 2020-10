Calciomercato Lazio, un calciatore ai saluti: ecco di chi si tratta

Il difensore della Lazio, Quissanga Bastos, è pronto a trasferirsi in Arabia Saudita tra le file dell’ Al-Ain: i dettagli

Dopo tre anni e mezzo, Bastos, saluta la Lazio, ad attenderlo c’è l’Al-Ain compagine saudita. Bastos in scadenza a Giugno 2021, in un primo momento pareva destinato a lasciare la Lazio già nel mese di agosto, quando Fenerbache e Trabzonspor sembravano ad un passo dal giocatore. A spuntarla come rivela Sky Sport, è stata appunto l‘Al-Ain, probabilmente agevolata dal fatto che il mercato in Arabia Saudita sia ancora aperto. Alla Lazio andranno circa 800.000 mila euro