Calciomercato Lazio, un ex Inter come vice Provedel

Calciomercato Lazio, idea Handanovic

Con Luis Maximiano in uscita, ritorno in Spagna all’Almeria, la Lazio è pronta ad agire sul mercato per cercare un vice-Provedel. Uno dei nomi spuntati negli ultimi giorni, e anche tra i più caldi per il reparto, è quello di Frederik Ronnow, portiere danese classe 1991 in forza all’Union Berlino.

Tuttavia, secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, in orbita biancoceleste sarebbe rientrato il nome di Samir Handanovic, ex capitano e portiere dell’Inter, svincolato. Il profilo dell’estremo difensore sloveno sarebbe stato proposto alla società biancoceleste già nelle scorse settimane. L’eventuale arrivo a Roma di Handanovic rappresenterebbe un ritorno: il portiere, infatti, ha già difeso la porta biancoceleste nella seconda fase della stagione 2005–2006, sotto la guida di Delio Rossi, collezionando una sola presenza.