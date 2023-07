Calciomercato Inter, Sommer alla Handanovic | I nerazzurri ci pensano

Perso Onana, in casa Inter si sta ancora ragionando sul doppio portiere che deve sbarcare a Torino a meno di un mese dall’inizio del mercato. Tante le piste per il futuro, da Cragno fino ad arrivare a De Gea, che ha lasciato il Manchester.

Handovic dice addio? E Ora..

“L’Inter parte domani per il tour in Giappone e, fino a ieri, non ha ancora scelto il sostituto di Andrè Onana (27) in direzione Manchester United, ceduto per 55 milioni. L’accordo per Yann Sommer (35) è molto vicino. La trattativa con il Bayern Monaco, proprietario del cartellino dell’estremo difensore svizzero, può chiudersi attorno ai 6 milioni. Sommer potrebbe “recitare” un ruolo simile a quello di Handanovic come portiere di esperienza nella Coppa Italia”, questo è quanto scritto da Libero.

“Per il posto di titolare in campionato il favorito è l’ucraino Anatoliy Trubin (22) dello Shaktar. Il prezzo chiesto dagli ucraini è sui 20 milioni. In caso di mancato accordo i nerazzurri potrebbero andare su giocatori più economici come David De Gea (32), fuori rosa ai Red Devils. Un prospetto che non sembra molto concreto. Infatti, secondo la stampa inglese, il portiere avrebbe rifiutato l’offerta dell’Inter. Più concreta l’ipotesi di Keylor Navas (36) anche lui fuori dal progetto del Psg”, riporta il portale italiano.