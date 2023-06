Calciomercato Lazio, un ex Juventus per il centrocampo | Ecco di chi si tratta

Calciomercato Lazio, la nuova idea è Paredes

La Lazio cerca un regista. L’ultima idea, secondo quanto riferito da Sky Sport, sembra essere Leandro Paredes. Il centrocampista campione del mondo, che ha disputato l’ultima stagione in prestito alla Juventus, è tornato al Paris Saint Germain. Tuttavia, il club francese vuole liberarsi del calciatore che potrebbe costituire una soluzione a buon mercato per il club biancoceleste.

Paredes, la Lazio ci prova

Leandro Paredes non ha brillato nell’ultima stagione in bianconero, che a causa di questo avrebbe deciso di non esercitare il diritto di riscatto, e il club biancoceleste potrebbe essere una grande occasione di rilancio. L’argentina ha un anno di contratto con il club francese a 5 milioni di euro annui. Il PSG chiede poco per lasciarlo partire, situazione che potrebbe favorire il passaggio alla Lazio, favorendone l’operazione.