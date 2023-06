Calciomercato Lazio, Sarri osserva il centrocampista: Lotito prova lo sforzo

Lotito vuole chiudere in fretta

La Lazio è a lavoro per il calciomercato, in modo da poter consegnare a Sarri la rosa per la prossima stagione. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il club starebbe seguendo con grande attenzione un giovane dello Spartak Mosca che si chiama Khlusevich.

Calciomercato Lazio, nel mirino il profilo del russo

Il centrocampista, classe 2001, non sarebbe seguito solo dalla squadra biancoceleste ma anche Hellas Verona, Genoa e Sporting Lisbona. Il calciatore percepisce un milione, e potrebbe partire con la formula del prestito con diritto di riscatto.