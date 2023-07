Calciomercato Lazio, un giovane in partenza: su di lui diverse squadre di serie A

La Lazio, dopo una qualificazione inizialmente insperata in Champions League, sta preparando la prossima stagione: tanti i nomi nella lista di Maurizio Sarri per migliorare la propria rosa. Oltre agli acquisti, però, ci saranno alcune uscite che finanzieranno il mercato in entrata della squadra biancoceleste.

Lazio, anche l’Empoli ha messo gli occhi su Cancellieri

Uno degli attaccanti che Maurizio Sarri ha visto pochissimo nella scorsa stagione è stato Matteo Cancellieri, il quale è stato acquistato dal Verona. Dopo solamente una stagione con la Lazio, l’ex calciatore scaligero potrebbe essere ceduto: nelle ultime ore, dopo l’interesse di diverse squadre di serie A, tra cui Bologna, Torino e Sassuolo, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, anche l’Empoli avrebbe messo gli occhi sul numero 11 biancoceleste. A confermarlo è stato lo stesso Zanetti, il quale ha dichiarato che Cancellieri piace sulla squadra toscana.