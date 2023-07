Calciomercato Lazio, occhi in Spagna: un campione del mondo nel mirino

Il calciomercato è ancora lungo e molti cambiamenti sembrano destinati ad arrivare, soprattutto nella nostra Serie A, che nonostante l’inferiorità economica rispetto ai fondi arabi e inglesi, proverà a migliorarsi a livello generale. Situazioni in sviluppo anche in casa Lazio, dove il presidente Claudio Lotito proverà a dare a Sarri una rosa di valore in vista della prossima stagione, con tanto di ritorno in Champions League.

Calciomercato Lazio, interesse per Acuña del Siviglia

Secondo quanto riportato da TMW, la Lazio avrebbe messo nel mirino il terzino sinistro campione del mondo, Marcos Acuña, attualmente in forza al Siviglia, club col quale ha recentemente vinto l’Europa League contro i cugini romani. Dopo l’iniziale sondaggio dei biancocelesti, tra le parti dovrebbero essere iniziati i primi contatti. Il giocatore piacerebbe anche a Torino e Juventus.