La trattativa tra il Milan e Matija Popovic è a buon punto, ma non ancora chiusa. L’attaccante classe 2006, messo fuori rosa dal Partizan Belgrado, è un profilo che piace molto ai rossoneri, che lo vedono come un possibile investimento per il futuro.

Calciomercato Milan, le cifre per Popovic

Il Milan avrebbe già raggiunto un accordo con il giocatore per un contratto di cinque anni. La trattativa è ancora aperta con il Partizan, che chiede una cifra di circa 5 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

I rossoneri potrebbero tentare di abbassare la richiesta del club serbo inserendo nella trattativa qualche contropartita tecnica, come ad esempio l’attaccante Marco Nasti, classe 2003, in prestito al Bari.