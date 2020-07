Ecco il sostituto di Ibrahimovic

In casa Milan si pensa al presente ma soprattutto al futuro, nuovo allenatore e squadra senza l’attuale leader Zlatan Ibrahimovic. Si lavora sodo per trovare il sostituto dello svedese, chi al fianco di Rebic? I rossoneri sono in continuo contatto con l’agente Ramadanici, nel mirino Jovic che ha però una quotazione proibitiva, e i più abordabili Vlahovic e Azmoun. L’attaccante della Fiorentina piace e potrebbe rientrare in qualche possibile scambio di mercato.