Calciomercato Milan, altro colpo in arrivo: i rossoneri sono ad un passo dall’esterno

Secondo quanto riferito dalla redazione di MilanNews.it, la dirigenza del Milan è pronta a fare lo scatto decisivo per l’acquisizione di Chukwueze, e la trattativa si trova in uno stadio molto avanzato. Nelle ultime ore i rossneri si sono avvicinati alle richieste del Villarreal per l’esterno. Il Milan si sarebbe spinto fino a offrire una cifra poco al di sotto dei 30 milioni di euro, e l’operazione potrebbe essere conclusa a breve, colmando la distanza tra le due parti.

Calciomercato Milan, trattativa in dirittura d’arrivo per i rossoneri

L’interesse per l’attaccante Mehdi Taremi si era raffreddato a causa di un atteggiamento poco chiaro da parte del Porto. Di conseguenza, il Milan ha preso la decisione di concentrarsi completamente su Samuel Chukwueze, con l’obiettivo di renderlo l’ultimo giocatore extracomunitario del club per la stagione in arrivo. Il weekend si prospetta come un momento cruciale per la definizione dell’affare.