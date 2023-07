Calciomercato Milan, Atalanta pista fredda per De Ketelaere | Tutti i dettagli

Milan, negli ultimi giorni si e’ aperto un nuovo fronte di mercato per i rossoneri. Il nome protagonista dell’intreccio e’ quello di Charles De Ketelaere. Complice una stagione deludente, la permanenza in rossonero non e’ più sicura.

Milan, De Ketelaere lontano dalla Dea

Secondo quanto riferito dagli organi di stampa, il belga sarebbe diventato un’opzione per l’Atalanta. A ostacolare questa strada, stando a Tuttomercatoweb, ci sarebbe il fatto che il Milan non vorrebbe perdere il controllo del ragazzo. D’altro canto, anche a causa di un costo del cartellino elevato, la formula giusta potrebbe essere quella di un prestito con diritto di riscatto. Attualmente, tuttavia, la strada più semplice porterebbe a una cessione all’estero.