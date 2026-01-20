Calciomercato Milan, avanti tutta per Coppola: rossoneri vicino alla chiusura con il Brighton

Il calciomercato Milan è vicino ad uno degli affari più importanti per correre ai ripari per la difesa. L’urgenza di portare quanto prima un difensore ad Allegri ha spinto la dirigenza a cercare un giocatore che rispondesse a tutte le esigenze. Il giocatore è stato individuato in Coppola. Igli Tare è a lavoro per concludere l’affare con gli inglesi.

Calciomercato Milan, vicini a chiudere con Coppola

Il Milan nelle ultime ore ha fatto importanti passi in avanti per Diego Coppola. L’operazione dovrebbe chiudersi con il Brighton sulla base di un prestito secco fino al termine della stagione in corso (30 giugno 2026). Il classe 2003 è arrivato in Inghilterra la scorsa estate quando ha lasciato il Verona. Non è una novità per i rossoneri, in realtà a Via Aldo Rossi avevano puntato a Coppola già nella scorsa estate, ma non erano riusciti a chiudere perché il Brighton li aveva anticipati.

Oggi il giocatore è seguito da diversi club, in Serie A, oltre al Milan, anche la Fiorentina ha mostrato un forte interesse e mosso passi per portarlo nel proprio organico.

Il giocatore è pronto a lasciare la Premire League, la sua prima esperienza non è stata ricca: appena 9 presenze tra campionato e coppe. Un totale di 256 minuti per il difensore italiano che adesso spera di tornare in Italia. Coppola sarebbe perfetto per il piano di Max Allegri che cerca un giocatore per avere un reparto al completo, un difensore che vada ad affiancare De Winter, Tomori, Pavlovic e Gabbia.