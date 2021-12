Calciomercato Milan, colpo da 20 milioni a gennaio: di chi si tratta

L’infortunio di Kjaer costringerà il Milan a tornare sul mercato. La dirigenza rossonera sta lavorando in questi giorni per cercare il sostituto del giocatore danese, che insieme a Tomori sono una delle difese più forti della serie A.

Sono tante le soluzioni in cui sta lavorando il Milan, anche se l’operazione dovrà essere low-cost visti i problemi economici che hanno colpito i club dopo il Covid-19.

Milan, è Botman il vice Kjaer?

Secondo quanto riportato da Claudio Raimondi ai microfoni di Sportmediaset il Milan avrebbe scelto il rinforzo ideale. Si tratta di Sven Botman del Lille, difensore del Lille che viene valutato 20 milioni di euro.

Il Milan sarebbe pronto a fare un investimento del genere magari in un’operazione in prestito biennale oppure in prestito con obbligo di riscatto da pagare in più anni. Operazione che probabilmente consegnerà a Pioli un sicuro titolare, che possa giocare da subito accanto a Tomori.