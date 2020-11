Calciomercato, tre club su Castillejo: le richieste del Milan

Samu Castillejo stenta a trovare spazio nell’undici titolare e la sua permanenza al Milan è in forte dubbio. Su di lui tre club.

Il Milan è pronto ad ascoltare le offerte per Samu Castillejo. Lo spagnolo non è più titolare e Stefano Pioli lo reputa un’alternativa di lusso per il turnover. Infatti il giocatore in questa stagione ha disputato semplicemente 4 partite in Serie A e 3 in Europa League. Castillejo ha un contratto in scadenza nel 2023, ma dato il possibile arrivo di Szoboslai, lo spagnolo vedrebbe restringersi le possibilità di imporsi in prima squadra.

L’ex Malaga vuole giocare titolare e stando a quanto riportato da todofichajes.com, Villareal, Siviglia e Atletico Madrid stanno trattando con il Milan per averlo a gennaio. I rossoneri spingono per una cessione in prestito con diritto di riscatto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato, la Juve piomba sul centrocampista del Milan