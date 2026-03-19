Il calciomercato Milan inizia ad accelerare in vista della prossima finestra di mercato e si cerca di capire come migliorare la rosa a Max Allegri. Igli Tare ha messo nel mirino Goretzka, da affiancare a Modric e Rabiot per avere un centrocampo da sogno. Ma non finisce qui. Ecco tutte le idee del Diesse rossonero.

Calciomercato Milan, i nomi cerchiati in rosso

Il Milan Massimiliano Allegri continua a macinare punti e sembra aver ormai blindato la qualificazione alla prossima Champions League. I soldi in casa Milan arriveranno e quindi si inizia a pensare già al prossimo mercato. L’investimento maggiore probabilmente verrà fatto in attacco, dove il Diavolo ha dimostrato di avere maggiori debolezze quest’anno. Le idee di Tare si aggirano intorno a due nomi, uno più grandioso dell’altro: Retegui e Kean.

Il Milan lavora anche al centrocampo, dove tutto inizia a prendere forma. Al momento, il sogno è quello di Leon Goretzka, che è in scadenza con il Bayern il prossimo giugno e formerebbe un tridente da paura con Modric e Rabiot. Non sarà semplice arrivare al tedesco, che oggi guadagna 18 milioni lordi a stagione. Non solo questione economica, il giocatore piace a molti altri top club tra cui la Juve, non sarà certo facile ma per anticipare la concorrenza. La dirigenza di Via Aldo Rossi ha intenzione di proporre a Goretzka un contratto triennale da 5 milioni di euro più bonus per provare convincerlo. Intanto, a Milano, oltre ad aver cerchiato in rosso il nome del tedesco, hanno studiato anche l’alternativa. Spunta così il nome di Ismael Koné del Sassuolo, così come André del Corinthias, classe 2006 che sembrava in dirittura d’arrivo per 15 milioni più due di bonus prima del dietrofront del club. Per la difesa si pensa a due nomi importanti: l’ex Napoli Kim Min Jae, ma il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Mario Gila della Lazio, giocatore portato a Roma proprio da Igli Tare.