Calciomercato Milan, clamorosa idea per l’attacco | I rossoneri trattano con il PSG

Il Milan pensa a Icardi come rinforzo per l'attacco

Il mercato del Milan procede con diverse suggestioni per l’attacco dopo la beffa Marcus Thuram, in procinto di accasarsi sempre a Milano ma con la maglia dell’Inter. I rossoneri non seguono solo Christian Pulisic del Chelsea, ma in queste ore sta prendendo corpo l’idea di riportare in Italia Mauro Icardi.

Calciomercato Milan, Icardi si offre ai rossoneri con la regia di Wanda Nara

Come riportato da Tuttosport, Mauro Icardi vorrebbe tornare a Milano. L’attaccante argentino è rientrato al Psg con l’intenzione di salutare definitivamente questa volta. E con un Milan alla ricerca di una punta, si è offerto all’ex tecnico Pioli. La procuratrice e moglie Wanda Nara starebbe spingendo per un suo ritorno tramite delle stories su Instagram e il contratto in scadenza nel 2024, con il valore a bilancio di 10 milioni, può favorire l’operazione.