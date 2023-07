Calciomercato Milan, continua il valzer degli attaccanti: tra Morata, Scamacca e…

Il Milan è attualmente impegnato nella ricerca di un nuovo centravanti da affiancare a Olivier Giroud nel cuore dell’attacco rossonero. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere della Sera, il club ha individuato alcuni obiettivi per soddisfare questa esigenza.

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno chiari gli obiettivi per l’attacco

Tra gli obiettivi del Milan per quanto riguarda l’attacco figurano Taremi, attaccante in forza al Porto, e Scamacca, giocatore del West Ham. Tuttavia, sembra che un possibile affare per Alvaro Morata dell’Atletico Madrid possa rivelarsi troppo costoso, nonostante nelle scorse settimane l’operazione sembrava fosse in fase avanzata. La dirigenza rossonera sta valutando attentamente le opzioni a disposizione, cercando di trovare un giocatore che possa apportare valore aggiunto alla squadra senza gravare eccessivamente sul bilancio.