Calciomercato Milan, trattativa avanzata per l’esterno: non parteciperà alla tournée

Il Milan pensa concretamente nell’acquisto di un altro esterno d’attacco. Il club rossonero ha già chiuso per Pulisic ma non ha intenzione di fermarsi qui. La grande suggestione di quest’estate è Samuel Chukwueze, classe ’99 del Villarreal dotato di grande tecnica e velocità.

Il Milan non ha fretta e tenta di abbassare il prezzo

Dopo la cessione di Pau Torres all’Aston Villa e Jackson al Chelsea, il Villarreal potrebbe veder partire un’altra pedina importante. Il club spagnolo ha già rifiutato una prima offerta di 25 milioni di euro da parte dei rossoneri per il nigeriano. Nelle prossime settimane la situazione si evolverà con l’esterno che non parteciperà alla tournée programmata dal 13 al 21 luglio in Svizzera con il proprio club.