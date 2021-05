Calciomercato Milan

Il Milan prova a ripartire nel finale, cercando di conquistare la seconda posizione in classifica, o almeno di arrivare tra le prime quattro e partecipare alla prossima Champions League. Intanto la dirigenza rossonera pensa anche a rinforzare la rosa per migliorare la competitività con le altre squadre, Inter in primis. Diverse novità, alcune però sono voci di mercato che vanno a concretizzarsi, come quella di Lucas Vazquez.

Calciomercato Milan, offerta a Lucas Vazquez

Il Milan ha puntato l’esterno offensivo spagnolo in forza al Real Madrid già da diverso tempo, adesso che il mercato è alle porte, parte anche l’offerta ai Blancos. Lucas Vazquez potrebbe approdare al Milan a partire dalla prossima stagione. La notizia oramai sembra quasi certa e sta rimbalzando già da ieri dalla Spagna. A riportare l’indiscrezione è il quotidiano spagnolo As. Secondo quanto riportato, il club rossonero sarebbe pronto a offrire un contratto da 4 milioni di euro a stagione al giocatore in scadenza a giugno con il Real Madrid, che attualmente, ai Blancos, ne percepisce 2,5.