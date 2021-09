Calciomercato Milan, dall’Inghilterra insistono: rossoneri sull’olandese

Noa Lang, il giovane olandese del Brugge nel mirino del Milan

Noa Lang, classe 1999, ala sinistra ma all’occorrenza può giocare a destra e come trequartista, sta facendo la differenza per il Brugge nel campionato belga. Da ottobre 2020 a oggi, con la maglia neroazzurra, conta 17 gol in 37 presenze, numeri che hanno convinto il Brugge ad acquistarlo a titolo definitivo lo scorso luglio per 6 milioni di euro dall’Ajax, squadra dove è cresciuto, trovando però poco spazio dopo le giovanili, solo 14 presenze in due stagioni, con 4 gol all’attivo. Secondo il quotidiano inglese “Express” sul centrocampista offensivo ci sono Arsenal e Milan, che nelle prossime settimane potrebbero intavolare una trattativa per gennaio.