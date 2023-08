Calciomercato Milan, duello con la Sampdoria per il difensore

Milan e Sampdoria si sfideranno per riuscire ad accaparrarsi le prestazioni di Marco Pellegrino, difensore classe 2002, attualmente in forza al Platense. L’argentino è in uscita dall’Atletico Platense ed era stato trattato a lungo dal club blucerchiato, la cui offerta per il prestito non aveva convinto i sudamericani.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio, Lotito tenta il colpaccio: trattative in corso con un ex Campione del Mondo | SportPaper

Stando a quanto riportato dal canale sportivo argentino TycSports, il Milan sarebbe in trattativa direttamente con il presidente del Platense, Sebastián Ordoñez. Quest’ultimo potrebbe recarsi in Italia nelle prossime ore per provare a chiudere la trattativa. Il profilo di Pellegrino piace molto a Pioli, soprattutto perché giovane. Il difensore ha esordito in prima squadra in questa stagione. 17 le sue apparizioni in prima squadra fra Campionato e Copa Argentina.