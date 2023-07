Calciomercato Milan, e’ la settimana di Pulisic | La strada verso Milanello

Milan, e’ ormai a un passo lo sbarco di Christian Pulisic. L’accordo con il Chelsea è, di fatto, chiuso per una cifra vicina ai 20 milioni di euro più bonus. Stefano Pioli avrà il giocatore offensivo che chiedeva, in attesa dell’attaccante, per il quale si sta sfogliando la margherita.

Milan, la roadmap di Pulisic

La Gazzetta dello Sport ha descritto le tappe di avvicinamento all’ufficialità. Le visite mediche di Pulisic dovrebbero avvenire a metà settimana, con la successiva firma sul contratto. Dopo il consueto iter burocratico, il ragazzo si unirà si compagni di squadra in ritiro. Un affare, quello relativo a Christian Pulisic, vantaggioso per il Milan anche dal punto di vista delle liste. Avendo il passaporto croato, l’ex Chelsea non andrà a occupare là casella da extracomunitario.