Calciomercato Milan, Emerson Royal resta un obiettivo: può arrivare a gennaio

Nonostante il Milan sia dell’arrivo di Diogo Dalot, la dirigenza si guarda intorno e per gennaio potrebbe arrivare Emerson Royal.

Diogo Dalot è arrivato in prestito secco dal Manchester United e i Red Devils non hanno intenzione di cedere il portoghese a titolo definitivo. Così i rossoneri, per non lasciarsi trovare impreparati a giugno hanno deciso di rinforzare la corsia di sinistra già a gennaio.

Stando a quanto riportato da todofichajes, i rossoneri durante la sessione di calciomercato invernale faranno un nuovo tentativo per Emerson Royal, giocatore attualmente al Betis ma di proprietà del Barcellona. Il Milan sarebbe pronto a investire 20 milioni di euro per acquistare a titolo il brasiliano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Milan, Isco nel mirino: Calhanoglu la chiave