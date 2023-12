Importante novità per il Milan: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito, i rossoneri hanno trovato l’accordo per l’ingaggio a gennaio dell’attaccante classe 2006 Matija Popovic, che attualmente gioca nel Partizan Belgrado. Il suo contratto attuale è in scadenza il 31 dicembre.

Matija Popovic ad un passo dal Milan

Gli ultimi dettagli sono in fase di definizione, ma al momento l’accordo è stato raggiunto. Popovic arriverà in Italia dopo aver compiuto 18 anni (8 gennaio) per sottoporsi alle visite mediche e firmare il nuovo contratto con il Milan che avrà durata fino al 30 giugno 2028. Altri top club come Real Madrid, Juventus e Barcellona erano interessati al serbo, che può ricoprire diversi ruoli in attacco, ma alla fine l’ha spuntata il club di via Aldo Rossi.