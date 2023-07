Calciomercato Milan, Fulham più vicino a Tourè | Thiago Motta però insiste

Per il Bologna è sempre più improbabile l'ingaggio di Fode Ballo-Touré del Milan

In uscita dal Milan, Fodé Ballo-Touré ha attizzato gli interessi di alcuni club della Ligue 1 e del Bologna. Nelle ultime ore, però, le società interessate a firmare il cartellino del francese rossonero, sono state sorpassate dal Fulham, squadra inglese che ha messo sul piatto un quadriennale da due milioni a stagione per il calciatore, che ora attende un rilancio del Bologna, che non sembra poter arrivare.

Calciomercato Bologna, Bretones per Thiago Motta

Viste e considerate le difficoltà del Bologna nell’arrivare al terzino senegalese del Milan, Fodé Ballo-Touré, la società rossoblù starebbe valutando altre opzioni. Adel Bretones, 22enne terzino spagnolo del Real Oviedo è più di un’idea per la squadra di Thiago Motta.